  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Fenerbahçe'de Guendouzi gelişmesi! Yönetim kararını verdi: Ocak ayında…

Fenerbahçe'de Guendouzi gelişmesi! Yönetim kararını verdi: Ocak ayında…

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Matteo Guendouzi ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız oyuncuya ocak ayında teklif gelmesi halinde ayrılığına kolaylık sağlamayı planladığı öne sürüldü.

FOTOMAÇ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi dönemi sona erebilir! Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Fransız orta saha oyuncusu için sarı-lacivertliler ocak ayını bekliyor. Yönetimin, yıldız futbolcuya teklif gelmesi durumunda ayrılık konusunda kolaylık sağlamaya sıcak baktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE GUENDOUZİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin son dönemde ortaya koyduğu performans, yönetimi memnun etmiyor. Büyük bir form düşüşü yaşayan tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında Guendouzi'yi isteyen bir kulüp olması halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

MATTEO GUENDOUZİ'NİN PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcunun takımındaki geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Guendouzi, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fransız orta saha oyuncusunun performansındaki düşüşün ardından devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

GUENDOUZİ'NİN BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransa Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'nin güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA