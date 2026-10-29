Fenerbahçe'de Guendouzi gelişmesi! Yönetim kararını verdi: Ocak ayında…

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi dönemi sona erebilir! Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Fransız orta saha oyuncusu için sarı-lacivertliler ocak ayını bekliyor. Yönetimin, yıldız futbolcuya teklif gelmesi durumunda ayrılık konusunda kolaylık sağlamaya sıcak baktığı iddia edildi.
FENERBAHÇE'DE GUENDOUZİ İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe'de Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin son dönemde ortaya koyduğu performans, yönetimi memnun etmiyor. Büyük bir form düşüşü yaşayan tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında Guendouzi'yi isteyen bir kulüp olması halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.
MATTEO GUENDOUZİ'NİN PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcunun takımındaki geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Guendouzi, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fransız orta saha oyuncusunun performansındaki düşüşün ardından devre arasında takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.
GUENDOUZİ'NİN BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransa Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'nin güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.