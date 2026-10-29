Fenerbahçe'de Guendouzi gelişmesi! Yönetim kararını verdi: Ocak ayında…

GUENDOUZİ'NİN BONSERVİSİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransa Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'nin güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.