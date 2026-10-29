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Haberler Spor TFF açıkladı: Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında sorun mu var?

TFF açıkladı: Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında sorun mu var?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak kamuoyuna açıklamada bulundu.

İHA

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TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bazı milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, dijital yayın mecralarında dile getirilen iddiaların hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibaret olduğu belirtilerek, Sergen Yalçın ile futbolcular arasında iddia edildiği gibi bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, milli futbolcuların, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden ve fikir alışverişinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri aktarıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın birlik ve beraberliğini hedef alan, yeni göreve başlayan teknik heyet ile futbolcular arasındaki bağları zedelemeye yönelik söylemlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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