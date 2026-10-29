TFF açıkladı: Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında sorun mu var?

TFF'den yapılan açıklamada, dijital yayın mecralarında dile getirilen iddiaların hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibaret olduğu belirtilerek, Sergen Yalçın ile futbolcular arasında iddia edildiği gibi bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, milli futbolcuların, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden ve fikir alışverişinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri aktarıldı.