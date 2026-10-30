Haberler Spor Geleceği merak konusu olmuştu! Icardi'den Galatasaray itirafı Geleceği merak konusu olmuştu! Icardi'den Galatasaray itirafı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'da gördüğü sevginin kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını vurguladı. HABER MERKEZİ









Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"INTER'E DÖNMEK GÜZEL OLURDU" Mauro Icardi, Inter'e dönme ihtimaline sıcak baktığını belirterek İtalya'da geçirdiği yılların kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Arjantinli golcü, olası bir dönüşün karşılıklı güven ve ortak hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.