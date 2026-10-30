Geleceği merak konusu olmuştu! Icardi'den Galatasaray itirafı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"INTER'E DÖNMEK GÜZEL OLURDU"
Mauro Icardi, Inter'e dönme ihtimaline sıcak baktığını belirterek İtalya'da geçirdiği yılların kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Arjantinli golcü, olası bir dönüşün karşılıklı güven ve ortak hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
"KAPTANLIK PAZUBANDINI KAYBETMEK BENİ ÇOK İNCİTTİ"
Inter'de kaptanlığının elinden alınması ve yaşadığı diz sakatlığı hakkında konuşan Icardi, o dönemin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Şiddetli ağrılara rağmen maçlara iğneyle çıktığını belirten deneyimli futbolcu, geçmişte yaşananlara bugün daha olgun bir bakış açısıyla yaklaştığını dile getirdi.
"İSTANBUL'DA GÖRDÜĞÜM SEVGİNİN YERİ ÖZEL OLACAK"
Galatasaray taraftarlarıyla kurduğu özel bağa değinen Icardi, İstanbul'da gördüğü sevginin hayatı boyunca unutulmayacağını ifade etti. Sarı-kırmızılı takıma önemli başarılar kazandırmak için geldiğini belirten Arjantinli yıldız, taraftarların kendisini sahiplenmesinin büyük anlam taşıdığını vurguladı.