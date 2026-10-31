Haberler Spor Arda Güler Racing Santander maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu Arda Güler Racing Santander maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu Real Madrid'de Arda Güler sevinci! Kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran milli yıldız, takımla çalışmalara dönerek Racing Santander deplasmanı öncesi forma giymek için hazır olduğunu gösterdi. HABER MERKEZİ









El Clasico'da elde ettiği kritik galibiyetle moral depolayan Real Madrid, LaLiga'da liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için Racing Santander deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesinde gözler, hafta içinde yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran Arda Güler'e çevrildi. Milli futbolcudan gelen son haber ise teknik heyeti ve taraftarları sevindirdi. İşte detaylar…

KAS GERİLMESİNİ ATLATTI, TAKIMLA ÇALIŞTI AS gazetesinde yer alan habere göre, hafta içinde yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran Arda Güler'den sevindiren haber geldi. Milli futbolcu, dün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Genç yıldızın sakatlığını tamamen atlattığı ve Racing Santander karşılaşmasının kadrosunda yer alarak forma giyebileceği belirtildi.