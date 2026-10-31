Arda Güler Racing Santander maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

El Clasico'da elde ettiği kritik galibiyetle moral depolayan Real Madrid, LaLiga'da liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için Racing Santander deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesinde gözler, hafta içinde yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran Arda Güler'e çevrildi. Milli futbolcudan gelen son haber ise teknik heyeti ve taraftarları sevindirdi. İşte detaylar…
KAS GERİLMESİNİ ATLATTI, TAKIMLA ÇALIŞTI
AS gazetesinde yer alan habere göre, hafta içinde yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle iki antrenmanı kaçıran Arda Güler'den sevindiren haber geldi. Milli futbolcu, dün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Genç yıldızın sakatlığını tamamen atlattığı ve Racing Santander karşılaşmasının kadrosunda yer alarak forma giyebileceği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
Real Madrid formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, tüm kulvarlarda çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. LaLiga'da 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, hücumdaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle takımın önemli isimleri arasına girdi.
RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga'nın 11. haftasında oynanacak Racing Santander - Real Madrid mücadelesi, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın TSİ 18.15'te başlaması planlanırken Arda Güler'in mücadelede forma giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.