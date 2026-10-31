Haberler Spor Konya'da Rus rüzgarı: Aleksey Batrakov'un performansı gündeme oturdu Konya'da Rus rüzgarı: Aleksey Batrakov'un performansı gündeme oturdu Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0’lık galibiyete 1 gol ve 1 asistle damga vuran Aleksey Batrakov, sergilediği performansla Rus basınının gündemine oturdu. Rus yıldızın etkileyici oyunu ülkesinde manşetlere taşındı. HABER MERKEZİ









Galatasaray'da Aleksey Batrakov rüzgarı esmeye devam ediyor! Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille filelerini havalandırarak dikkatleri üzerine çeken Rus yıldız, Süper Lig'de de Konyaspor karşısında sahneye çıktı. Sarı-kırmızılıların 4-0'lık galibiyetine 1 gol ve 1 asistle katkı sağlayan Batrakov, performansıyla Rus basınının manşetlerini süsledi. Genç yıldızın yükselen grafiği ülkesinde geniş yankı uyandırdı.

İŞTE ALEKSEY BATRAKOV'UN YANKI UYANDIRDIĞI BASIN MANŞETLERİ SPORTS.RU: "İlk golünü attı" Rus basınının önde gelen spor sitelerinden Sports.ru, Aleksey Batrakov'un Süper Lig'deki ilk golünü attığına dikkat çekti. Haberde, Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rus futbolcunun 28. dakikada Yunus Akgün'e asist yaptığı, 49. dakikada ise kendi yarı sahasından aldığı topla rakip kaleye kadar ilerleyerek şık bir gol kaydettiği belirtildi.