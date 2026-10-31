Konya'da Rus rüzgarı: Aleksey Batrakov'un performansı gündeme oturdu

Galatasaray'da Aleksey Batrakov rüzgarı esmeye devam ediyor! Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille filelerini havalandırarak dikkatleri üzerine çeken Rus yıldız, Süper Lig'de de Konyaspor karşısında sahneye çıktı. Sarı-kırmızılıların 4-0'lık galibiyetine 1 gol ve 1 asistle katkı sağlayan Batrakov, performansıyla Rus basınının manşetlerini süsledi. Genç yıldızın yükselen grafiği ülkesinde geniş yankı uyandırdı.
İŞTE ALEKSEY BATRAKOV'UN YANKI UYANDIRDIĞI BASIN MANŞETLERİ
SPORTS.RU: "İlk golünü attı"
Rus basınının önde gelen spor sitelerinden Sports.ru, Aleksey Batrakov'un Süper Lig'deki ilk golünü attığına dikkat çekti. Haberde, Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rus futbolcunun 28. dakikada Yunus Akgün'e asist yaptığı, 49. dakikada ise kendi yarı sahasından aldığı topla rakip kaleye kadar ilerleyerek şık bir gol kaydettiği belirtildi.
CHAMPIONAT: "Gol ve asistiyle..."
Championat, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyette Batrakov'un belirleyici rolüne vurgu yaptı. Rus orta saha oyuncusunun bir gol ve bir asistle mücadeleye damga vurduğunu aktaran yayın organı, sarı-kırmızılıların deplasmanda farklı kazandığının altını çizdi.
SPORT MAIL: "Şaşkına çevirdi"
Sport Mail ise Batrakov'un Süper Lig'deki ilk golünü atmasını ön plana çıkardı. 21 yaşındaki futbolcunun Konyaspor savunmasını zor durumda bırakan hareketlerine dikkat çekilen haberde, genç yıldızın sert müdahaleye rağmen pozisyonunu koruyarak attığı golle takımının 4-0'lık zaferine katkı sağladığı ifade edildi. Rus futbolcunun daha önce yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadığı da hatırlatıldı.