Cumhurbaşkanlığı 7’nci Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nda sezonun tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Gezginci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak başta olmak üzere iş ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Sezon boyunca sergiledikleri performansla adını zirveye yazdıran takımlar kupalarını aldı. Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın tüm etaplarında başarı gösteren Enka bu yılın şampiyonu oldu.