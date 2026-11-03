Denizlispor ilk kez sahaya çıkamadı

DENİZLİ Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta yer alan Denizlispor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynanması gereken Denizli Sarayköyspor karşılaşmasında sahada yer almadı. Süper Lig ve Avrupa kupaları geçmişi bulunan kulüp, 60 yıllık tarihinde ilk kez resmi bir müsabakaya çıkmayarak hükmen mağlubiyet aldı. İlk önce liglere katılacağı dilekçesini veren ve fikstüre katılacaklarını açıklayan Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, maçların başlamasına 3 gün kala çark etti ve ligin başlamasına 3 gün kala maçlara çıkamayacaklarını ASKF'ye bildirdi. Deniz lispor'un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabaka hakemler tarafından oynatılamadı. ASKF prosedürleri gereği ev sahibi Sarayköyspor, karşılaşmadan 3-0 hükmen galip ayrıldı.