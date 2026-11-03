İbrahim Özdemir İzmir’in gururu oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli güreşçisi İbrahim Özdemir, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu, kariyer yolculuğu ve gelecek hedeflerine ilişkin, "Daha iyi olacağım. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanmak istiyorum" dedi. ABD'ye şampiyon olmak amacıyla gittiğini aktaran Özdemir, Las Vegas'ta kazanılan madalya hakkında şunları söyledi: "Zorlu rakiplerle karşılaştık. Hedefimiz hiçbir zaman üçüncü olmak olmadı. Şampiyon olmaya gitmiştim. Bazı hatalar dolayısıyla üçüncü olduk. İnşallah daha iyi olacağım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum."