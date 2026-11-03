Maç anında korku dolu anlar! Yere yığıldı kalbi durdu: 30 yaşındaki futbolcudan acı haber geldi...

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasındaki korku dolu anlar yaşandı.
Tenerife forması giyen Jesús de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun sert müdahalesiyle birlikte yere yığıldı.
İlk müdahaleyi sahada yapan sağlık görevlileri, oyuncuyu acil olarak hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI!
Tenerife Kulübü, Jesus de Miguel'in bütün uğraşlara rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Acıyla yıkılmış, boğazımızda bir düğümle ve bunun gerçek olduğuna inanamadan, CD Tenerife olarak Jesús de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de trajik bir şekilde vefat ettiğini duyuruyoruz.
Teselli edecek söz yok; bu hüzünle dolu duyguyu hafifletecek hiçbir şey yok. Bu acı son yüzünden bugün gözyaşı döken tüm Tenerife taraftarlarıyla, sevdikleriyle ve yıkılmış ailesiyle birlikteyiz.
Jesús de Miguel'in ailesi, aldıkları her türlü destek için teşekkür eder ve bu zor anlarda mahremiyetlerine azami saygı gösterilmesini içtenlikle rica eder."