Maç anında korku dolu anlar! Yere yığıldı kalbi durdu: 30 yaşındaki futbolcudan acı haber geldi...

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Acıyla yıkılmış, boğazımızda bir düğümle ve bunun gerçek olduğuna inanamadan, CD Tenerife olarak Jesús de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de trajik bir şekilde vefat ettiğini duyuruyoruz.

Teselli edecek söz yok; bu hüzünle dolu duyguyu hafifletecek hiçbir şey yok. Bu acı son yüzünden bugün gözyaşı döken tüm Tenerife taraftarlarıyla, sevdikleriyle ve yıkılmış ailesiyle birlikteyiz.