Egeli 4 futbolcunun 1 yıllık cezası bitti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, geçen yıl kasım ayında bin 24 futbolcuya bahis hesapları olduğu gerekçesiyle 12 ay ceza vermişti. Geçen sürecin ardından Ege Bölgesi takımlarında yer alan 4 futbolcunun 1 yıllık bahis cezası dün itibariyle sona erdi. Karşıyakalı Erol Zöngür, Altay'ın forvet oyuncusu Murat Uluç, Gaziemirsporlu kanat oyuncusu Onur Efe ve Söke 1970'in orta sahası İbrahim Bağcı'nın yeniden sahalara dönmesi için hukuki bir engel kalmadı. 4 oyuncu da teknik direktörlerinin görev vermesi halinde hafta sonunda sahaya çıkabilecek. Özellikle 45 yaşına merdiven dayayan Murat Uluç'un, 2. kez ara verdiği futbola geri dönme ihtimali büyük merakla uyandırıyor. Ligin en yaşlı futbolcusu olacak Murat Uluç, eski takım arkadaşı da olan teknik direktör Tuna Üzümcü'den 1.5 yaş büyük.