İstikrarsız Muğlaspor

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Manisa FK (D) ve İstanbulspor maçlarını kazanıp play-off hattına giren Muğlaspor, Kayserispor deplasmanında dağıldı. Zirve mücadelesi veren rakibine 6-0 yenilen Muğlaspor şok bir mağlubiyet aldı. Maçın ilk devresini 3-0 geride tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda da kalesinde 3 gol birden gördü. Muğlaspor bu yenilgi sonucu toplam 3'üncü mağlubiyetini elde etti, play-off hattında çıktı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise çok kötü bir gece geçirdiklerini belirtti. Sonu- cun kendilerine yakışmadığını belirten Koşukavak, "Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Çünkü biz disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Geçen hafta 5-0 kazanıp, bu hafta 6-0 kaybediyorsunuz. Ancak bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bariz hatalar yaptık" dedi.