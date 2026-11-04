Sözler tutulmadı takım dağıldı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Ödemiş Belediyespor'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sahaya yansıdı. Sezon başından bu yana kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve transfer ödemelerinin yapılmadığını iddia eden futbolcular, İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. ile oynanacak karşılaşma öncesinde rest çekti. Teknik direktör Adnan Buber ile birlikte takımın tüm oyuncuları, bavullarını toplayarak tesisleri terk etti. Yaşanan gelişme, Ödemiş temsilcisinde krizin hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Takım halinde aldıkları kararı ortak bir açıklamayla duyuran futbolcular, sezon başından bu yana kendilerine verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini savundu. Açıklamada, Ödemiş Belediyespor yönetimi ve Belediye Başkanı Mustafa Turan tarafından verilen sözlerin karşılık bulmadığı belirtilerek, gelinen noktada maça çıkmama kararının kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi. Futbolcular, kendilerine verilen sözler yerine getirilene kadar kente dönmeyeceklerini de bildirdi.

U19 TAKIMI SAHAYA ÇIKTI

Teknik direktör ve A takım oyuncularının tesisleri terk etmesiyle Ödemiş Belediyespor, İzmir Çoruhlu FK karşılaşmasında U19 takımıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz pazar günü kendi sahasında oynanan mücadelede genç futbolcularla sahaya çıkan Ödemiş temsilcisi, rakibine 6-0 mağlup oldu. A takımın yokluğunda genç oyuncuların mücadele ettiği karşılaşmada alınan farklı yenilgi, kulüpteki krizin sportif sonuçlarını da ortaya koydu.