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Haberler Spor SON DAKİKA: Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti

SON DAKİKA: Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla Portekiz Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun açıklaması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

SABAH

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SON DAKİKA: Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na veda etti

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti.

SON DAKİKA: Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na veda etti

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu, "Portekiz her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Portekiz formasıyla 234 maça çıkan Ronaldo, 146 gol atarken 45 de asist kaydetti. 41 yaşındaki efsane isim, Portekiz Milli Takımı formasını ilk kez 2003 yılında giydi.

Yıldız futbolcu, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

RONALDO'NUN VEDA PAYLAŞIMI

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