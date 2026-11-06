BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ: Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 2026-2027 sezonunun en çok beklenen karşılaşmalarından Beşiktaş-Galatasaray derbisinin maç programı açıklandı. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği dev mücadelenin tarihi, saati ve oynanacağı stat futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Peki, BJK-GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? İşte detaylar…