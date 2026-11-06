BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ: Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 2026-2027 sezonunun en çok beklenen karşılaşmalarından Beşiktaş-Galatasaray derbisinin maç programı açıklandı. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği dev mücadelenin tarihi, saati ve oynanacağı stat futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Peki, BJK-GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Derbi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Sezonun ilk yarısındaki önemli derbiler arasında yer alan karşılaşmada Beşiktaş, Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK-GS derbisinin başlama saati 21.00 olarak açıklandı.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ STATTA?
Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı takım, derbide Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek.