GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Amedspor mücadelesinde gözler zirve yarışına çevrildi. Liderlik koltuğunu korumak isteyen sarı-kırmızılılar ile deplasmanda kazanarak zirveye yükselmeyi amaçlayan Amedspor, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte detaylar...