GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? | Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Amedspor mücadelesinde gözler zirve yarışına çevrildi. Liderlik koltuğunu korumak isteyen sarı-kırmızılılar ile deplasmanda kazanarak zirveye yükselmeyi amaçlayan Amedspor, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte detaylar...
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Amedspor karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma TOD platformu üzerinden de takip edilebilecek. Kritik mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı iki maçlık ceza nedeniyle Amedspor karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekip Amedspor'da ise Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Samuel Ballet ile sakatlığı bulunan Dilhan Demir kadroda yer alamayacak. Amedspor'un Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise eski takımı Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.