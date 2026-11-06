Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! İşte davet edilen futbolcular...

ULUSLAR LİGİ FORMATI

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026 yılının kasım ayında sona erecek ve çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan lig aşamasının ardından A Ligi'nde gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar, 2027 yılının mart ayındaki çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak. İki maç sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip, UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım A Ligi'nde kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım ile gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım, B Ligi'nden gelen dört grup ikincisiyle A/B Ligi play-off maçlarına çıkacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım, B Ligi'ne düşecek.

UEFA Uluslar B Ligi'nde ise gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde kalacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan dört takım ile B/C Ligi play-off maçlarına çıkacak.

UEFA Uluslar C Ligi'nde de gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar B Ligi'ne yükselecek. Gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar C Ligi'nde kalacak. UEFA Uluslar D Ligi'nde ise tüm takımlar, C Ligi'ne yükselecek. Bir sonraki sezonda, D Ligi kaldırılacak ve Uluslar Ligi, A, B ve C Ligleri ile yoluna devam edecek.