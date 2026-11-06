Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! İşte davet edilen futbolcular...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik müsabakalar öncesinde aday kadroyu canlı yayında açıkladı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan basın toplantısını haberimizden takip edebilirsiniz.
"GELECEĞİN MİLLİ TAKIMI'NI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Milli Takım'daki yeni dönemle beraber yeni bir uygulama yapmaya karar verdik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz.
Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak. Geleceğin milli takımını oluşturmak istiyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları bu takıma kazandırmak. Her hak eden futbolcunun bu takımda rahatlıkla forma giyeceğini düşünüyorum." dedi.
"KENAN GELMEK İSTEDİ"
Sergen Yalçın, "Kenan Yıldız sakat olmasına rağmen Milli Takım'a gelmek istedi. Juventus tedavinin İtalya'da devam etmesini istedi. Biz de kabul ettik. Kenan'ı bu yüzden dışarda bıraktık. Başakşehir'in kalecisinin sakatlığı vardı, onu da kadrodan çıkardık." diye konuştu.
BERKE ÖZER AÇIKLAMASI
Tecrübeli çalıştırıcı, Berke Özer hakkında ise "Berke Özer hata yapabilir, bize düşen bu hataları telafi etmek. Milli Takım'a gelmek için can atıyor, onun kimseyle sorununun olduğunu düşünmüyorum. Kapımız açık, bunu belirttik. Milli Takım'a uzun yıllar hizmet edecektir. Kadromuzda olacak." ifadelerini kullandı.
İŞTE DAVET ALAN FUTBOLCULAR
Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan,
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ SON 2 MAÇTA NETLEŞECEK
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı, son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak.
Ay-yıldızlılar, Belçika ve Fransa maçlarından puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.
Uluslar Ligi'ndeki bir önceki formatta gruplarını son sırada bitiren takımlar, B Ligi'ne düşüyordu ancak bu sezon uygulanan formata göre 4. sıradaki 4 takımdan 2'sinin yoluna A Ligi'nde devam etme şansı doğdu.
ULUSLAR LİGİ FORMATI
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026 yılının kasım ayında sona erecek ve çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan lig aşamasının ardından A Ligi'nde gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar, 2027 yılının mart ayındaki çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak. İki maç sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip, UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım A Ligi'nde kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım ile gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım, B Ligi'nden gelen dört grup ikincisiyle A/B Ligi play-off maçlarına çıkacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım, B Ligi'ne düşecek.
UEFA Uluslar B Ligi'nde ise gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde kalacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan dört takım ile B/C Ligi play-off maçlarına çıkacak.
UEFA Uluslar C Ligi'nde de gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar B Ligi'ne yükselecek. Gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar C Ligi'nde kalacak. UEFA Uluslar D Ligi'nde ise tüm takımlar, C Ligi'ne yükselecek. Bir sonraki sezonda, D Ligi kaldırılacak ve Uluslar Ligi, A, B ve C Ligleri ile yoluna devam edecek.