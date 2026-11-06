  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Kasım ayında hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte gün gün maç programı!

ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Kasım ayında hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte gün gün maç programı!

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı heyecanı başlıyor. Avrupa'nın güçlü milli takımlarının karşı karşıya geleceği 21 mücadele, 12-17 Kasım tarihleri arasında futbolseverlerle buluşacak. Türkiye'nin Belçika ve Fransa maçlarının yanı sıra İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Portekiz'in karşılaşmaları da merak ediliyor. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kasım ayının maç takvimi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun dev takımları kritik mücadelelerde karşı karşıya gelirken futbolseverler de maçların yayın programını araştırmaya başladı. Türkiye'nin de sahne alacağı heyecan dolu maratonda hangi takımların karşılaşacağı ve mücadelelerin hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Uluslar Ligi kasım ayı maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...

ULUSLAR LİGİ KASIM AYI MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları 12 Kasım Perşembe günü başlayacak, 17 Kasım Salı günü sona erecek.

Altı gün boyunca oynanacak 21 karşılaşma Turkuvaz Medya kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

12 KASIM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A Spor

22.45 Çekya-İspanya / A Haber

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM CUMA MAÇ PROGRAMI

22.45 Sırbistan-Almanya / A Spor

22.45 Hollanda-Yunanistan / A Haber

22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

20.00 Norveç-Galler / A Spor

22.45 Portekiz-Danimarka / A Haber

22.45 İsveç-Bosna / A Spor

22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR MAÇ PROGRAMI

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A Spor

22.45 İspanya-İngiltere / A Haber

22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

22.45 Almanya-Hollanda / A Haber

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A Spor

22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI MAÇ PROGRAMI

22.45 Galler-Portekiz / A Haber

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A Spor

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nin kasım ayı maçları Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye'nin Belçika ve Fransa karşılaşmaları ATV'den ekrana gelirken diğer mücadeleler ise maç programında belirtilen kanallardan takip edilebilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA