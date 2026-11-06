ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Kasım ayında hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte gün gün maç programı!

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun dev takımları kritik mücadelelerde karşı karşıya gelirken futbolseverler de maçların yayın programını araştırmaya başladı. Türkiye'nin de sahne alacağı heyecan dolu maratonda hangi takımların karşılaşacağı ve mücadelelerin hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Uluslar Ligi kasım ayı maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...
ULUSLAR LİGİ KASIM AYI MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları 12 Kasım Perşembe günü başlayacak, 17 Kasım Salı günü sona erecek.
Altı gün boyunca oynanacak 21 karşılaşma Turkuvaz Medya kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
12 KASIM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A Spor
22.45 Çekya-İspanya / A Haber
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2
13 KASIM CUMA MAÇ PROGRAMI
22.45 Sırbistan-Almanya / A Spor
22.45 Hollanda-Yunanistan / A Haber
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para
14 KASIM CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
20.00 Norveç-Galler / A Spor
22.45 Portekiz-Danimarka / A Haber
22.45 İsveç-Bosna / A Spor
22.45 Romanya-Polonya / A Para
15 KASIM PAZAR MAÇ PROGRAMI
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A Spor
22.45 İspanya-İngiltere / A Haber
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para
16 KASIM PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI
22.45 Almanya-Hollanda / A Haber
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A Spor
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para
17 KASIM SALI MAÇ PROGRAMI
22.45 Galler-Portekiz / A Haber
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A Spor
ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nin kasım ayı maçları Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye'nin Belçika ve Fransa karşılaşmaları ATV'den ekrana gelirken diğer mücadeleler ise maç programında belirtilen kanallardan takip edilebilecek.