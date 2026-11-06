ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Kasım ayında hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte gün gün maç programı!

UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı karşılaşmaları için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun dev takımları kritik mücadelelerde karşı karşıya gelirken futbolseverler de maçların yayın programını araştırmaya başladı. Türkiye'nin de sahne alacağı heyecan dolu maratonda hangi takımların karşılaşacağı ve mücadelelerin hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Uluslar Ligi kasım ayı maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...