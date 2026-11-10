SON DAKİKA: Süper Lig'de bir ayrılık daha: Portekizli çalıştırıcının yerine o isim geldi

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı.
Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırma kararı aldı. Turuncu-yeşilli yönetim, Pereira'nın ardından takımın başına Uğur Uçar'ı getirmek için anlaşma sağladı.
ALANYASPOR 12 PUANLA 13. SIRADA
Teknik direktör arayışlarına hızlı başlayan Alanyaspor yönetimi, Uğur Uçar ile anlaşma sağladı. Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Alanyaspor, topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler, ligdeki kötü gidişatına son vermek için 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.