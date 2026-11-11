FENERBAHÇE ARSAVEV - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe arsaVev maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe arsaVev – Real Sociedad rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda tur mücadelesi veren Fenerbahçe arsaVev, İspanya temsilcisi Real Sociedad ile rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak kritik mücadele saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE ARSAVEV - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Real Sociedad'ı ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, 28 Ekim'de İspanya'daki turun ilk maçında Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad'a 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması halinde çeyrek finale yükselecek.