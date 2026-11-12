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Denizli İY. evinde Buca ile yenişemedi

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli İY. evinde Buca ile yenişemedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Denizli İdmanyurdu sahasında Bucaspor 1928'le golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip 34. dakikada Bora Taşdemir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Müsabakada iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da aynı görüntü değişmedi. Uzun süre 10 kişi mücadele eden Denizli ekibi savunmayı ön plana atarken, kalesini kapatmayı başardı. Denizli'de 90+4'te Nazmi de kırmızı kart gördü. Buca da rakip ağları sarsamayınca maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

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