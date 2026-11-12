İzmir'de nefesler tutuldu: Sergen Yalçın ilk maçında ezber bozacak! Arda Güler ve Barış Alper kararı...

SERGEN YALÇIN İLK SINAVINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sergen Yalçın ilk sınavına çıkacak.

Bizim Çocuklar için bu müsabaka UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalabilmek için büyük önem taşıyor.