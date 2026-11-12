İzmir'de nefesler tutuldu: Sergen Yalçın ilk maçında ezber bozacak! Arda Güler ve Barış Alper kararı...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika'yı konuk edecek.
İzmir'deki müsabakaya Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.
ATV'den şifresiz ve naklen yayınlanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
SERGEN YALÇIN İLK SINAVINDA
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sergen Yalçın ilk sınavına çıkacak.
Bizim Çocuklar için bu müsabaka UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kalabilmek için büyük önem taşıyor.
Gruptaki ilk 4 maçını kaybeden A Milli Futbol Takımı, kötü serisini bitirmeyi ve umutlarını Fransa maçına taşımayı hedefliyor.
ABDÜLKERİM KADRODA YOK
A Milli Futbol Takımı'nda savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
ARDA VE BARIŞ OYNAMAYA HAZIR
Cezası biten Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında oynamaya hazır.
Arda Güler, Belçika karşısında sağ kanatta görev alacak.
Barış Alper Yılmaz ise sağ bekte sahaya çıkacak.
SERGEN YALÇIN'IN MUHTEMEL TERCİHİ
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.
BELÇİKA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Belçika'nın Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Lukebakio, Trossard, De Ketelaere.