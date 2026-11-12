Söke 1970 Spor puana razı oldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Söke 1970 taraftarı önünde ağırladığı Alanya 1221'le 3-3 berabere kaldı. Aydın temsilcisi 10 ve 17. dakikalarda Orhan Olpak'ın gollerine engel olamadı ve 7 dakikada 2-0 yenik duruma düştü. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Söke, ikinci yarıda 54. dakikada Berhan Deniz'le farkı 1'e indirdi: 1-2. Alanya 64. dakikada Kubilay Köylü ile farkı tekrar ikiye yükseltti: 1-3. 69. dakikada sahneye yine Berhan Deniz çıktı: 2-3. 74. dakikada da Berhan rakip ağları sarstı ve hat-trick'e imza atarak skora denge getirdi: 3-3. Söke 1970 galibiyete uzanmak adına elinden geleni yapsa da yeterli olmadı ve 1 puana razı oldu.