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Haberler Spor TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İzmir'de Türkiye- Belçika Milli Maç heyecanı

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İzmir'de Türkiye- Belçika Milli Maç heyecanı

İzmir'de nefesler tutuldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nu dolduran binlerce taraftarın muhteşem desteğiyle sahneye çıkan A Millilerimiz, Belçika karşısında gruptaki kaderini tayin edecek kritik 90 dakikaya çıkıyor. Dev maçta ilk düdük çalarken, ay-yıldızlı ekibimizin sahaya süreceği ilk 11 ve bu heyecan dolu randevunun tüm detayları haberimizde...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında bu akşam Belçika'yı ağırlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika mücadelesi, bu akşam UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. A Milli Takım'ın Belçika'yı konuk edeceği mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı fikstürü şöyle:
12 Kasım 2026 Türkiye-Belçika 20.00
15 Kasım 2026 Fransa-Türkiye 22.45

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA!

Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz yayınlanacak maçlar ve program ise şu şekilde…

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A HABER

22.45 Çekya-İspanya / A SPOR

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 Kasım Cuma

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA

14 Kasım Cumartesi

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A PARA

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA

16 Kasım Pazartesi

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

17 Kasım Salı

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.

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