Uluslar Ligi bugün başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde büyük heyecan için geri sayımda sona gelindi. Kulüp maçlarına ara verilmesinin ardından gözler milli takımlara çevrilirken dev heyecan Turkuvaz Medya'da olacak. 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya aracılığıyla canlı olarak ekranlara gelecek. A Milli Futbol Takımımız ilk sınavını bugün saat 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar 15 Kasım Pazar günü ise saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı yayımlanacak. Türkiye'nin yarı sıra tüm gruplarda en dikkat çeken mücadeleler de A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek. İşte bugünün maç programı: 20.00 Türkiye-Belçika / ATV, 22.45 İtalya-Fransa / A HABER, 22.45 Çekya-İspanya / A SPOR, 22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2.