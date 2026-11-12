Zafer gecesi olsun

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 2 yıl sonra bugün yeniden ev sahipliği yapacak. Ayyıldızlı ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son iç saha maçında Belçika'yı Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. A Milli Takım'da 3 yıldır takımı çalıştıran Vincenzo Montella'nın yerine geçen ay göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına İzmir'de çıkacak. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka ATV'den ekranlara gelecek. Türk futbolunun en modern statlarından 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu bu maçla üçüncü kez A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak.

GÜRSEL AKSEL'DE HEP KAZANDI

Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı. Ay-yıldızlı ekibimiz 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta daha önce eylül ve ekim aylarında oynadığı 4 maçı kaybetmişti. İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra grubu 15 Kasım'da Fransa deplasmanında tamamlayacak milliler, rakibine 2 Ekim'deki ilk maçta 3-0 yenildi. Belçika Milli Takımı'nda Lukaku sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Beşiktaş'ta oynayan Trossard'ın yanı sıra Kevin De Bruyne, Tielemans, Doku gibi dünyaca ünlü futbolcular İzmir'de ayyıldızlı ekibe karşı mücadele edecek.