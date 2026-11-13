Bizim çocuklar kabustan uyanamadı

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Bizim Çocuklar beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye olsa da oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Belçika oldu. Milliler, topa sahip olduğu bölümlerde rakip savunmanın arkasına sarkmakta ve etkili hücum organizasyonları geliştirmekte zorlandı. Arda Güler 20. dakikada harika bir serbest vuruş golüne imza attı atti. Belçika ise daha az topla oynamasına rağmen hızlı ve doğrudan hücumlarla Türkiye savunmasını zorladı. Özellikle ceza sahası çevresinde daha etkili olan konuk ekip, 27'de De Bruyne ve 30'da De Ketelaere ile bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek skorda üstünlüğü bir anda ele geçirdi. Türkiye, hücumda üretkenlikten uzak ve savunmada kırılgan bir görüntü sergilerken ilk yarının sonunda soyunma odasına geride gitmekten kurtulamadı.

ÇABA SONUÇ VERMEDİ

İKİNCİ yarıda topa sahip olma oranı gerilese de milliler, hücumda daha üretken olmayı başardı ve rakip kaleyi daha fazla tehdit etti. Özellikle isabetli şutlarda öne çıkan Türkiye, beraberlik golünü bulmak için rakip yarı sahada baskısını artırdı. Belçika ise oyunun kontrolünü zaman zaman elinde tutarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Ancak ayyıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince 2-1'lik mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

İZMİRLİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada İzmirli futbolseverler, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde yerlerini alan futbolseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma destek oldu. Karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibin lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, milli futbolculara moral verdi. Kırmızı-beyazlı bayraklarla renklenen tribünlerde İzmirli futbolseverler, milli takım coşkusunu yaşadı. Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın İzmir'de Belçika ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

GÜRSEL AKSEL'DE İLK MAĞLUBİYET

MİLLİ takım, Belçika karşılaşmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki üçüncü maçında ilk mağlubiyetini aldı. Milliler, 9 Eylül 2024'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'yı 3-1, 14 Haziran 2022'de ise Litvanya'yı 2-0 yenmişti.