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Haberler Spor FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Fransa-Türkiye maçı sat kaçta?

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Fransa-Türkiye maçı sat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçında Fransa deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Grupta oynadığı ilk beş karşılaşmadan puan alamayan ay-yıldızlılar, zorlu deplasmanda galibiyet alarak turnuvayı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Futbolseverler ise heyecanla beklenen Fransa-Türkiye karşılaşmasının tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

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UEFA Uluslar Ligi'nde gözler Fransa ile Türkiye arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup'taki son sınavında Fransa karşısında sahaya çıkacak. İlk beş maçta istediği sonuçları alamayan milliler, deplasmanda alacağı galibiyetle turnuvaya moralli bir kapanış yapmayı amaçlıyor.

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın oynanacağı gün, saat ve yayıncı kanal bilgilerine odaklandı. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte merak edilenler…

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak Fransa - Türkiye maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Fransa - Türkiye milli maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını vatandaşları Daniel Cook ve Ian Hussin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Maçta Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev yapacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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