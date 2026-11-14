FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Fransa-Türkiye maçı sat kaçta?

Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını vatandaşları Daniel Cook ve Ian Hussin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Maçta Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev yapacak.

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