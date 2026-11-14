FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Fransa-Türkiye maçı sat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde gözler Fransa ile Türkiye arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup'taki son sınavında Fransa karşısında sahaya çıkacak. İlk beş maçta istediği sonuçları alamayan milliler, deplasmanda alacağı galibiyetle turnuvaya moralli bir kapanış yapmayı amaçlıyor.
Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın oynanacağı gün, saat ve yayıncı kanal bilgilerine odaklandı. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte merak edilenler…
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak Fransa - Türkiye maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Fransa - Türkiye milli maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını vatandaşları Daniel Cook ve Ian Hussin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Maçta Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev yapacak.