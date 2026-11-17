2027 Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, eleme grubundaki üçüncü maçında Polonya'ya konuk oluyor. İlk iki karşılaşmasını kazanarak önemli bir avantaj elde eden Potanın Perileri, zorlu deplasmandan da galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Peki, Polonya - Türkiye karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
POLONYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gorzow Arena'da oynanacak Polonya - Türkiye maçı 17 Kasım 2026 Salı yani bu akşam Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
POTANIN PERİLERİ POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. mücadele kapsamında oynanacak Polonya - Türkiye basketbol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.