2027 Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, eleme grubundaki üçüncü maçında Polonya'ya konuk oluyor. İlk iki karşılaşmasını kazanarak önemli bir avantaj elde eden Potanın Perileri, zorlu deplasmandan da galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Peki, Polonya - Türkiye karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?