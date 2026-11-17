Altınordu FK, kasım ara tatilinde çocukları ve ailelerini üç gün sürecek festival organizasyonunda buluşturacak. 20-21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Altınordu Çocuk Festivali Kasım Ara Tatil, futbolun yanı sıra müzik, eğitim ve eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Organizasyonun öne çıkan programlarından biri ise Altınordu'nun eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun velilerle gerçekleştireceği buluşma olacak.

Kırmızı-lacivertli ekipte aralıksız 10 yıl görev yapan Eroğlu, görev süresinde 2. Lig ve 3. Lig şampiyonlukları yaşarken TFF 1. Lig play-off finalinde de takımının başında yer aldı. Berke Özer, Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü'ye, Ravil Tagir'den Enis Destan'a kadar çok sayıda futbolcunun yetişme sürecinde rol üstlenen deneyimli teknik adam, festivalin ikinci gününün akşamında velilerle bir araya gelecek.

Altınordu Öz Kaynak Sistemi doğrultusunda yıllarca TFF 1. Lig'de yalnızca yerli futbolcularla mücadele ederek başarı elde eden Eroğlu, buluşmada "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" mottosunun önemini anlatacak. Futbolda sistemli çalışmanın başarıya etkisine değinecek olan Eroğlu, oyuncu yetiştirme sürecinde ailelerin üstlenmesi gereken sorumlulukları da ele alacak.

İLK GÜNDE BAHAR AKDOĞAN DAŞATAN SUNUM YAPACAK

Festivalin açılış gününde Sıradışı Çocuklar konseri düzenlenecek. İlk günün akşamında ise otelde gerçekleştirilecek programda Çocuk Gelişim Uzmanı Bahar Akdoğan Daşatan, "Bir Çocuğun Futbol Hayalini Kim Yönetiyor" başlıklı sunumuyla velilerle buluşacak. Sunumda çocukların futbol hayallerinin şekillenmesinde ailelerin yaklaşımı ve çocuk gelişimi sürecindeki rolleri üzerinde durulacak.

ÜÇ GÜN BOYUNCA EĞLENCE VE SPOR BİR ARADA

Altınordu Çocuk Festivali Kasım Ara Tatil kapsamında çocuklar ve aileler için farklı etkinlikler de düzenlenecek. Şişme basketbol, dart atma, VR alanları, 360 derece dans videosu, Melz Hoca ile zumba, karaoke ve çeşitli atölyeler festival programında yer alacak.

Üç gün boyunca devam edecek etkinliklerde Altınordu sporcuları, küçük kardeşleri ve velilerin birlikte vakit geçir