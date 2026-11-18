Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde ikinci torbada yer alacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar sonrası, EURO 2028'de takımların yer alacakları torbaları sizler için derledik. İşte EURO 2028 torbaları…
1. TORBA
4. TORBA
Estonya
Belarus
Finlandiya
Kıbrıs Cumhuriyeti
Ermenistan
Letonya
Moldova
Faroe Adaları
Kazakistan
Bulgaristan
Lüksemburg.
5. TORBA
Malta
Andorra
Cebelitarık
Azerbaycan
Litvanya
Lihtenştayn.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
EURO 2028 Elemeleri kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e toplam 24 takım katılacak. Eleme karşılaşmaları Mart 2027'de başlayacak ve gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Avrupa Şampiyonası bileti alacak. Grup ikincileri arasında en iyi dereceye sahip sekiz takım da finallere katılma hakkı kazanacak. Kalan kontenjanlar ise Mart 2028'de düzenlenecek play-off karşılaşmalarıyla belirlenecek.