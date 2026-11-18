KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2028 Elemeleri kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e toplam 24 takım katılacak. Eleme karşılaşmaları Mart 2027'de başlayacak ve gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Avrupa Şampiyonası bileti alacak. Grup ikincileri arasında en iyi dereceye sahip sekiz takım da finallere katılma hakkı kazanacak. Kalan kontenjanlar ise Mart 2028'de düzenlenecek play-off karşılaşmalarıyla belirlenecek.