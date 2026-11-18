Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde bugün deplasmanda Eczacıbaşı ile Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Kulübü Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erdal Akıncı ve Orhan Sakın hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmayı kazanan takım, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Ligde Eczacıbaşı'na deplasmanda 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu kez rakibini yenerek kupada yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Günün diğer karşılaşmasında ise Fenerbahçe Medicana sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada saat 16.30'da Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Tek maç elem usulü oynanacak maçları kazanan takımları dörtlü finalde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Yarın ise saat 19.00'da Zerenspor, sahasında Galatasaray Daikin'i ağırlayacak. Diğer iki Ege temsilcisi Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor bir önceki turda organizasyona veda etmişti.