TFF 3.Lig 2.Grupta sezon iyi başlayamayan ve düşme hattına gerileyen Denizli İdmanyurdu, bu sezon üçüncü teknik sorumlu olarak Gökhan Kaynak ile anlaşmaya vardı. Sezona Okan Kayhan ile başlayan Denizli İdmanyurdu'nda Kayhan'ın ayrılması sonrası, anlaşmaya varılan Eser Kardeşler' de 8 maç sonrası maddi sıkıntıları gerekçe gösterip görevini bırakmıştı. Kırmızı siyahlı yönetim, teknik sorumlu olarak 53 yaşında ki Gökhan Kaynak ile anlaşmaya vardı. Profesyonel futbolculuk kariyeri olmayan ve kısa süreli amatör futbol oynayan Kaynak, 2 sezon önce Denizli İdmanyurdu'nu PGL'den 3.lige taşımıştı. Kaynak geçen sezon ise, Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor'da görev almış ve alt sıralardan aldığı takımı 59 puanla sezonu lider tamamlamıştı. Kaynak'ın yardımcılıklarını Tevfik Akol ve Mertcan Cimbılaz ile kaleci antrenörü Ergin Duru yapacak.