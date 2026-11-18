Dünya futbolunda Türk rüzgarı! Arda Güler ve Kenan Yıldız zirveye oynuyor: Dünyanın en iyi 20 genç futbolcusu açıklandı!

Dünyanın en iyi 20 genç futbolcusu açıklandı. İşte Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da yer aldığı o liste...