Dünyanın en iyi 20 genç futbolcusu açıklandı. İşte Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da yer aldığı o liste...
20. JOHAN MANZAMBİ
Takım: Aston Villa
Piyasa değeri: 65 milyon euro
19. MYLES LEWİS-SKELLY
Takım: Arsenal
Piyasa değeri: 65 milyon euro
18. LUKA VUSKOVİC
Takım: Brighton
Piyasa değeri: 65 milyon euro
17. MATEUS FERNANDES
Takım: Tottenham
Piyasa değeri: 70 milyon euro
16. NİCO O'REİLLY
Takım: Manchester City
Piyasa değeri: 70 milyon euro
15. JUNİOR KROUPİ
Takım: Bournemouth
Piyasa değeri: 70 milyon euro
14. ADAM WHARTON
Takım: Crystal Palace
Piyasa değeri: 75 milyon euro
13. KOBBİE MAİNOO
Takım: Manchester United
Piyasa değeri: 75 milyon euro
9. ESTEVAO
Takım: Chelsea
Piyasa değeri: 80 milyon euro
8. ALEKSANDAR PAVLOVİC
Takım: Bayern Münih
Piyasa değeri: 90 milyon euro
7. AYYOUB BOUADDİ
Takım: Manchester City
Piyasa değeri: 90 milyon euro
6. PAU CUBARSİ
Takım: Barcelona
Piyasa değeri: 100 milyon euro
5. ARDA GÜLER
Takım: Real Madrid
Piyasa değeri: 100 milyon euro
4. DESİRE DOUE
Takım: PSG
Piyasa değeri: 120 milyon euro
3. YAN DİOMANDE
Takım: Real Madrid
Piyasa değeri: 120 milyon euro
2. JOAO NEVES
Takım: PSG
Piyasa değeri: 140 milyon euro
1. LAMİNE YAMAL
Takım: Barcelona
Piyasa değeri: 220 milyon euro