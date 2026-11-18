TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri hafta içi mesaisinde zorlu müsabakalara çıkacaklar. Kırmızı Grup'ta Menemen FK, saat 13.00'te Elazığspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertler kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Aynı saatte, düşme korkusunu yakından hisseden Somaspor ise gurbette Ispartaspor'un konuğu olacak. Siyahbeyazlılarda tek hedef kazanmak. Zirve mücadelesi veren Aliağa FK ise saat 15.30'da Sebatspor'u ağırlayacak. Sarı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri önderliğinde kazanmak istiyor. Beyaz Grup'ta ise kötü günler geçiren Fethiyespor, saat 15.30'da evindeki maçta Kütahyaspor'u yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.