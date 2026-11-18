Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Galatasaray-Aston Villa maçına dair tüm yayın detayları merak konusu oldu.