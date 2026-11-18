Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Galatasaray-Aston Villa maçına dair tüm yayın detayları merak konusu oldu.
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray - Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen kritik karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz temsilcisini konuk edeceği mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.