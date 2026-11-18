Galatasaray'da sakatlık şoku! Milli arada o isimler sakatlık haberiyle sarsıldı...

Süper Lig 'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın milli takıma gönderdiği 4 futbolcu sakatlık yaşadı. İşte o isimler...

Macar futbolcu, karşılaşma öncesindeki ısınma sırasında, sprint yaparken arka adalesinde problem yaşadı.

Sakatlığının derecesi ve sahalara dönüş süresiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.