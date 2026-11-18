Team Petrol Ofisi adına yarışan, Hyundai Türkiye destekli Kerem Kazaz, kopilotu Ross Whittock ile birlikte 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Hyundai i20 N Rally2 ile mücadele eden genç pilot, sezonun son yarışını en yakın rakibinin 2 dakika 39,7 saniye önünde kazanarak 2026 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu elde etti. Şampiyona liderinin 23 puan gerisinde başladığı İstanbul Rallisi'nde ilk günden itibaren üstün bir performans sergileyen Kazaz, ilk günü 55,1 saniye farkla lider tamamladı. İkinci gün de temposunu koruyan genç sporcu, yarış galibiyetinin yanı sıra Genç Pilotlar kategorisinde de zirvede yer aldı.

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN

Kazaz için 2026 sezonu kolay geçmedi. Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki teknik sorunların yanı sıra Şili Rallisi'nde yaşadığı bel kırığı nedeniyle Eskişehir Rallisi'ni kaçırdı. Sağlık risklerine rağmen Kocaeli Rallisi'nde mücadele eden genç pilot, burada yaşanan sportif süreçler nedeniyle puan kayıpları da yaşadı. Ancak bütün bu aksiliklere rağmen şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmeyen Kazaz, sezonun finalinde İstanbul'da sergilediği performansla hedefini gerçekleştirdi. 2024 ve 2025 yıllarının ardından 2026'da da şampiyonluğa ulaşan Kerem Kazaz, henüz 20 yaşında üst üste üç Türkiye Ralli Şampiyonluğu kazanarak Türk motor sporlarında kırılması güç bir rekora imza attı. Genç pilot, uluslararası arenadaki hedefleri doğrultusunda da mücadelesini sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU OLDU

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın genç yıldızı Kerem Kazaz, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste kazandığı üç şampiyonlukla Türk motor sporları tarihine geçti. İstanbul Rallisi'ne 23 puan geride başlayan Red Bull sporcusu, kopilotu Ross Whittock ile yarışı en yakın rakibinin 2 dakika 39,7 saniye önünde kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca sakatlık, teknik sorunlar ve puan kayıplarıyla mücadele eden 20 yaşındaki Kazaz, Genç Pilotlar kategorisinde de birinciliği elde etti.