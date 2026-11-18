KULÜPLER Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Naklen yayın ihalesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğan, kulüplerin beklentisinin 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Doğan, naklen yayın ihalesine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler. İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir." ifadelerini kullandı.

ORANLAR ESKİ HALİNE GELMELİ

Kulüplerin ekonomik durumuna da değinen Ertuğrul Doğan, stopaj oranlarının eski haline dönmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Kulüplerin mevcut gelirlerle ayakta kalmasının güç olduğunu vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor. Asıl önemli konu stopaj. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere, eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapılar dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak zorundayız. Bunun bir alternatifi yok. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, destek vermişti ve böyle bir şey gerçekleşmişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip tekrardan kendisinden ricacı olacağız."

SERGEN HOCA DAHA YENİ GELDİ

Ertuğrul Doğan, A Milli Takım'ın performansı ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkındaki değerlendirmelerde de bulundu. Doğan, "Sergen hoca yeni. Yani sonuçta çok değerli milli oyuncularımız var. Biz bu arkadaşların şahsen de çoğunu tanıyoruz. Hepsinin niyeti de o forma altında başarılı olmak. Eski milli takımdaki oyuncular da aynı şeyi düşünürlerdi. Bu kardeşlerimiz de bunları düşünürler. Çok değerli çocuklar. Sonuçlar iyi olmadı, hepimiz üzgünüz. Ama en fazla onlar üzülmüştür. Buna emin olabilirsiniz. Ben o görüşteyim. Bu arkadaşlarımıza destek olmak lazım. Bunun başka alternatifi yok. Tabii ki eleştiri yapmak lazım. Bu herkesin en doğal hakkı ama eleştiri yaparken de sınırları korumamız gerek." dedi.