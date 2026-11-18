Real Madrid formasıyla sergilediği performansla Avrupa futbolunun gündeminden düşmeyen milli yıldız Arda Güler, İspanyol basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Genç futbolcunun özellikle UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım formasıyla ortaya koyduğu performans, İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'nın da dikkatini çekti. Arda'yı manşetine taşıyan gazete, 21 yaşındaki yıldız için "Türk dehası" ifadesini kullandı. Real Madrid'de bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, milli formayla da kalitesini göstermeyi sürdürüyor.

MANŞETLER HEP ARDA

Marca, genç futbolcunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki istatistiklerini ön plana çıkarırken son 8 karşılaşmadaki skor katkısına dikkat çekti. Haberde Arda'nın söz konusu maçlarda 4 gol ve 5 asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı sağladığı vurgulandı. Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Zidane'ın, genç yıldızın yeteneğinden etkilendiği belirtildi. Fransız teknik adamın Arda için kullandığı "Çok, çok, çok iyi" ifadeleri de haberde öne çıkarıldı.

YAMAL'I DA GEÇTİ

Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin istediği sonuçları alamamasına rağmen bireysel performansıyla ön plana çıkmayı başardı. Belçika karşısında frikikten kaydettiği golle kalitesini bir kez daha gösteren genç futbolcu, Fransa deplasmanında da takımının hücum organizasyonlarında etkili oldu. Karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golün asistini yapan Arda, üst üste iki milli maçta skor katkısı üretti. Türkiye, iki mücadeleden de 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Milli futbolcunun kulüp düzeyindeki istatistikleri de dikkat çekiyor. Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Sofascore'un 17 Kasım tarihli değerlendirmesinde de Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nin en yüksek puan ortalamasına sahip futbolcusu olarak gösterildi. 8,30 puan ortalaması yakalayan milli yıldız, Lamine Yamal ve Michael Olise gibi önemli isimleri geride bıraktı.