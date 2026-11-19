Erkan Sözeri ile yeni bir sayfa açan Aliağa FK , sahasında Sebat Spor'u 2-0'lık skorla geçerek kötü gidişata dur dedi. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle üç maçlık kazanamama serisini de noktaladı.





TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Namet Ateş yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Aliağa FK, ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Sonraki 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, galibiyete hasret kalarak zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Bu sonuçların ardından Aliağa FK yönetimi, Namet Ateş'le yollarını ayırarak takımın başına Erkan Sözeri'yi getirdi. Deneyimli teknik adam, yeni takımıyla ilk maçına sahasında Sebat Spor karşısında çıktı. Rakibini 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, Sözeri yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken 3 maçlık kazanamama serisine de son vermiş oldu.