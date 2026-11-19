UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, kritik mücadelede Shakhtar Donetsk'e konuk olarak puan mücadelesi verecek. Liverpool karşısında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'nın maç programı, karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı stat gündemdeki yerini koruyor. İşte Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçına ilişkin merak edilenler ve Şampiyonlar Ligi fikstürü…
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 2026-27 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki iç saha maçlarını İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynuyor.
Bu kapsamda Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE