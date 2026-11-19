FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, kritik mücadelede Shakhtar Donetsk'e konuk olarak puan mücadelesi verecek. Liverpool karşısında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'nın maç programı, karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı stat gündemdeki yerini koruyor. İşte Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçına ilişkin merak edilenler ve Şampiyonlar Ligi fikstürü…