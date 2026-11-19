Haberler Spor GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde Aston Villa’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte Galatasaray - Aston Villa maçına dair merak edilen tüm detaylar… HABER MERKEZİ









Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna devam eden Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa karşısında puan mücadelesi verecek. Dev karşılaşma öncesinde maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray - Aston Villa maçı detayları…

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray - Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen kritik karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.