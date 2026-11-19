Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna devam eden Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa karşısında puan mücadelesi verecek. Dev karşılaşma öncesinde maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray - Aston Villa maçı detayları…
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray - Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen kritik karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz temsilcisini konuk edeceği mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.