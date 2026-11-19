İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga ekiplerinin Berke Özer için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Özellikle Bundesliga'da kaleci arayışında olan dev kulüplerin milli file bekçisini yakından takip ettiği belirtilirken, ara transfer dönemi öncesinde hareketliliğin arttığı ifade edildi.

LİLLE'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Bu sezon Lille formasıyla 13 resmi maçta görev alan ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatan Berke Özer için Fransız ekibinin bonservis beklentisi de belli oldu. Lille yönetiminin 26 yaşındaki kaleci için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.