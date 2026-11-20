AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde yüzüne aldığı darbe sonrasında sağ gözünde şişlik ve sol gözünün korneasında çizik meydana geldi. Maçın ardından açıklamada bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Alperen hakkında "Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir." ifadelerini kullandı. Milli oyuncu sakatlanana kadar 14 dakika 10 saniye süre alırken 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist kaydetti. Rockets'ta Kevin Durant, 21 sayı atarken Pacers'ta ise Pascal Siakam, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.