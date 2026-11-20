İSPANYA LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kulübüyle olan sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Mevcut kontratı 2029 yılında sona erecek olan milli futbolcunun yeni sözleşmesi, İspanyol spor basınının gündemine oturdu. Real Madrid ile sözleşmesini yenilediği için mutlu olduğunu belirten Arda Güler, İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri AS ve Marca'nın manşetlerinde yer aldı. İspanyol spor gazeteleri AS ve Marca, bugünkü sayılarının ilk sayfalarında Arda Güler'in yeni sözleşmesine geniş yer ayırdı. AS gazetesi, milli futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesini uzatmasını "Arda, imzayı atıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Marca ise Arda Güler'in yanı sıra Real Madrid'e transfer olması beklenen genç futbolcu JJ Gabriel'i de ilk sayfasına taşıdı. İspanyol gazetesi, iki futbolcu için "Yenilenmiş umutlar" manşetini kullandı.