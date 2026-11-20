TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenen Fethiyespor düşme hattından uzaklaştı. Play-Off'u hedefleyen rakibi karşısında uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sonuca gitmeyi başaran lacivert-beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Kritik galibiyetle 11 puana yükselen Fethiyespor, 12'nci sıraya yükseldi. Fethiyespor son iki iç saha maçını da kayıpsız geçti. Önceki hafta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenen Muğla temsilcisi Kütahyaspor müsabakasında da kayıp yaşamadı. Hafta sonu oynanan maçın ardından taraftarlar, tesisleri basmış ve yönetime tepki göstermişti. Bu galibiyetin ardından hem yönetim, hem oyuncular, hem de taraftarlar rahat bir nefes aldı. Muğla temsilcisi, gelecek haftalarda yakalayacağı seri galibiyetlerle alt sıralarla bağını tamamen koparıp Play-Off hattına yerleşmenin hesaplarını yapıyor.