FIFA'DA 2027 başkanlık seçiminde bu görevi 2016'dan beri sürdüren Gianni Infantino'nun da aralarında yer aldığı 4 isim adaylık başvurusunda bulundu. Başkan adaylığı başvurusu için süre önceki gün gece dolarken seçimin 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılması planlanıyor. FIFA başkanlığına aday olanların, 211 üye federasyondan en az beşinin yazılı desteğiyle birlikte önceki gün gece yarısına kadar başvuruda bulunmaları gerekiyordu. Başkan adaylığı başvurusunda bulunanlar hakkında FIFA'dan resmi açıklama henüz yapılmazken 4 isim, yarışa katıldığını duyurdu.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

18 Şubat 2027'ye kadar hangi adayların uygunluk kontrollerinden geçerek 18 Mart'ta Fas'ta yapılacak başkanlık yarışına katılmaya hak kazanacağı açıklanacak. 2016'dan bu yana kurumun başında bulunan Infantino, bu seçimde bir dönem daha görev almak için aday oldu. Infantino, FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planının ardından uluslararası futbol camiasından tepki görmüştü. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, eleştirdiği Infantino'nun yerine geçme yarışına girmeyeceğini açıklarken UEFA, Infantino'ya rakip aday olan Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'ya destek veriyor. Diğer iki aday ise Kohzo Tashima ve Ramon Vega.