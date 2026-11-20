Galatasaray Kulübü, resmi hesapları aracılığıyla 7 futbolcu için açıklama yaptı. Açıklamada; sakatlıkları bulunan, tedavilerine devam edilen ve antrenmanlarına başlayan oyunculara yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

ALEKSEY BATRAKOV

Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan ve dünü tedaviyle geçiren Aleksey Batrakov, bugünkü tedavisinin ardından takımla çalıştı.

DAVINSON SANCHEZ

Kolombiya'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Davinson Sánchez, dün ve bugün yapılan tedavisinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

ROLAND SALLAI

Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai'nin tedavisine başlandı.

ISMAIL JAKOBS

Son idmanda şut çalışmasında sol kasığında ağrı hisseden ve çekilen MR'ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs'un tedavisine başlandı.

UĞURCAN ÇAKIR

Milli takımda sağ omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, dün ve bugün antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

VICTOR OSIMHEN

Geçen hafta sol dizinden artroskopik bir cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.

RAFAEL LEAO

Tedavisine devam edilen Rafael Leão, daha önceden planlandığı üzere tedavi protokolü çerçevesinde kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla, 10 günlük bir periyot için Doha Aspetar'da çalışmalarını sürdürecektir.