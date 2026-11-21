Süper Lig'in 12. haftasında futbol heyecanı Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Milli maç arasının sona ermesiyle yeniden lige odaklanan Fenerbahçe, zorlu Kocaeli deplasmanında galibiyet arayacak.Taraftarının desteğini arkasına alacak Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar kazanmayı amaçlıyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kocaelispor Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, mücadelenin hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Tayfur Bingöl, Agyei, Baku, Aye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku