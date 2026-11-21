Süper Lig'in 12. haftasında futbol heyecanı Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Milli maç arasının sona ermesiyle yeniden lige odaklanan Fenerbahçe, zorlu Kocaeli deplasmanında galibiyet arayacak.Taraftarının desteğini arkasına alacak Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar kazanmayı amaçlıyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...