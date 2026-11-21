Trendyol Süper Lig 'de 12. hafta heyecanı Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Milli ara sonrası yeniden lig mesaisine başlayacak iki takım, kritik 90 dakikada puan mücadelesi verecek. Göztepe deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmenin peşindeyken Erzurumspor FK, sahasında alacağı galibiyetle taraftarını sevindirmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve yayın kanalına ilişkin bilgileri araştırıyor. İşte Erzurumspor-Göztepe maçına dair merak edilenler...

GÖZTEPE 15 PUANININ 11'İNİ DEPLASMANDA TOPLADI!



Göztepe, Süper Lig'de bu sezon iç saha ve deplasman performansı arasında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, ligde elde ettiği 15 puanın 11'ini deplasman karşılaşmalarında kazandı.



Deplasmanda ligin en başarılı üç takımından biri olan İzmir temsilcisi, rakip sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.



Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor ile 3-3, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, tek dış saha yenilgisini Galatasaray karşısında 3-2'lik skorla aldı.



İzmir temsilcisi, Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda ise yalnızca 4 puan toplayabildi. Toplam puanlarının yaklaşık yüzde 73'ünü deplasmanda elde eden Göztepe, Erzurumspor karşısında da bu istatistiğini güçlendirmeyi hedefliyor.